У Парижі жорстоко побитий підліток з України: стан хлопця важкий

В одному з центральних районів столиці Франції побитий 14-річний підліток з України, повідомляє УНН з посиланням на сайт actu.fr.

Повідомляється, що жорстокий напад було скоєно ще 15 січня, але пізніше привернув увагу преси адже вразило своєю жорстокістю і паризьку поліцію.

За повідомленням ЗМІ, напад стався близько 18.30, коли кілька підлітків поверталися із занять в місцевому коледжі і перебували в одному з центральних районів Парижа. Як розповіла мати постраждалого підлітка і очевидці, на хлопців напали близько десятка осіб в масках з битами і арматурою. Всі жертви нападу, крім її сина, встигли втекти від зловмисників.

Коли правоохоронці та рятувальники прибули на місце злочину, то побачили, що неповнолітній потерпілий сильно поранений – у хлопця пробитий череп і ймовірно пошкоджені очі. Мати підлітка змогла поспілкуватися з ним поки він перебував у свідомості до госпіталізації.

Зараз стан хлопця розцінюється все ще як вкрай важкий і медики не дають точних прогнозів.

Мати підлітка закликає поліцію знайти злочинців. Вона також звернулася до української діаспори Парижа з проханням про допомогу в розшуку злочинців. Як пише французьке видання жінка також звернулася в посольство України.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.