Названі п’ять ранніх і прихованих ознак цукрового діабету

Діабет другого типу – це захворювання, при якому організм втрачає здатність ефективно використовувати глюкозу. В результаті вона накопичується в кровотоці. З часом це може спричинити ряд серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи пошкодження нирок, втрату зору та підвищений ризик серцевих захворювань.

Основна небезпека діабету полягає в тому, що він часто розвивається безсимптомно. Люди звертаються до лікаря, коли захворювання вже сильно прогресувало. Іноді пацієнти помічають прояви хвороби, але приймають її ознаки за незначне і швидке нездужання.

При цьому можна уповільнити розвиток діабету або зовсім попередити постановку діагнозу, якщо вчасно звернутися до лікаря. Так, негайно провести діагностику на наявність захворювання необхідно, якщо спостерігаються п’ять симптомів, пише The Good Men Project.

Перший з них – більш часте сечовипускання. До цього призводить надлишок глюкози в крові. Організм намагається вивести її через сечу. В результаті позиви в туалет можуть проявити менше ніж через годину після попереднього відвідування туалету.

Глюкоза також підвищує спрагу. Крім цього, при діабеті швидше виникає голод. Ще одна ознака – поколювання в пальцях рук або ніг. Завершує п’ятірку загальних “прихованих” ознак цього захворювання втома без видимої причини.

: ukrhealth.net

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