Очікування та реальність: Лілія Ребрик розповіла, як зустрічає ранок на зйомках та вдома

Українська актриса Лілія Ребрик розвеселила прихильників у мережі. Кінозірка вирішила розповісти, як минає її звичайний ранок вдома та як його показують у кіно. І це може точно бути темою для мему “Очікування і реальність”.

Ідеальний ранок Лілії Ребрик

У своєму блозі Лілія Ребрик часто ділиться з прихильниками приватною інформацією і кадрами, зробленими на знімальному майданчику. У новому дописі актриса описала ідеальний зимовий ранок, про який мріє кожна жінка.

“Єдине, чого хочеться, – це випити чашечку гарячого лате, лягти у гарному шовковому халаті у теплу постіль, щоб волосся ідеально розчісане, і манікюр ідеальний… І отак лежати, лежати і лежати цілий день! Але так тільки в кіно буває, що прокидаєшся з ідеально намальованими губами, як на фото, з нафарбованими міліметр до міліметру віями, з укладеним волоссям як з салону краси і у випрасованому халатику”, – поділилась вона.

Ранок Лілії Ребрик: що відбувається насправді

Та все у житті відповідає мему “Очікування і реальність”. Відтак після розповіді про бездоганний ранок Лілія Ребрик відверто поділилась, як все виглядає насправді.

“На ділі все інакше: вскочив у паніці о 8 ранку, бо на вихідному тижні звичка прокидатися о 4:07 не відпускає. І в тебе колотиться серце, бо боїшся, що проспав. Двоє дітей особливо розслабитися зранку також не дадуть: час сніданок готувати, а потім проконтролювати треба, щоб усі вмилися, переодягнулися, до дистанційного навчання приготувалися, а далі вже і собака проситься на прогулянку”, – зазначила вона.

Коли ж усі буденні клопоти залишаються позаду, здавалось би, можна повернутись у ліжко та відпочити. Однак, як зізналась Лілія Ребрик, це їй вдається робити тільки на знімальному майданчику.

День уже почався і полежати можна буде хіба що з нафарбованими віями і гарною зачіскою тільки під час зйомок у кіно,

– додала вона.

В якому проєкті Лілія Ребрик знімається, наразі невідомо. Однак кадри зі зйомок вже привернули увагу її прихильників.

: kino.24tv.ua

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