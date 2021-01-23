Американець виграв у лотереї понад 700 млн доларів

20 січня американець штату Меріленд зірвав джекпот в лотерею Powerball на суму 731,1 млн доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт відомої американської лотереї.

Один проданий квиток у штаті Меріленд збігався з усіма шістьма номерами лотереї Powerball у середу ввечері та став виграшним і четвертим за розміром джекпотом в історії Powerball, – йдеться у звіті Powerball.

Зазначається, що щасливий власник квитка матиме вибір: або отримати 731,1 млн доларів частинами, що будуть виплачені 30 виплатами протягом 29 років, або отримати одноразову виплату у сумі 546,8 млн. Обидва варіанти виграшу зазначені без урахування податку.

: parlament.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.