Аргентинець витратив два дні на пошуки в київській квартирі водопровідного крана

Іноземець зняв на відео свою «знахідку» і зібрав понад 400 тисяч переглядів у соцмережі

Курйозна історія трапилася із туристом з Аргентини в українській столиці. Чоловік два дні шукав звичайний водопровідний кран в орендованій квартирі. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter, де він зареєстрований під ніком Rulo de viaje.

Аргентинець приїхав до Києва дізнатися краще про Україну. Він вирішив орендувати квартиру, а не знімати номер в готелі. Коли власник квартири пішов, хлопець з’ясував, що у ванній кімнаті є раковина, але немає крана. Іноземець вирішив, що розбереться сам і не зателефонував господареві квартири.

Однак це завдання для аргентинця виявилося не з найлегших. Йому довелося витратити два дні, щоб знайти той дивний кран. Коли ж він його виявив, аргентинець зняв відео і виклав на своїй сторінці в Twitter, щоб полегшити життя майбутнім мандрівникам в Україні.

«Порада на той випадок, якщо ви зупинилися в Україні, та не можете знайти кран. Без підказки власника мені знадобилося два дні, щоб зрозуміти, як це працює», – повідомив Rulo de viaje.

Виявилося, що кран є і він «обслуговує» одночасно ванну і рукомийник, варто тільки його повернути в потрібну сторону. Це звичайна практика для старих квартир на пострадянському просторі. Але мабуть для країн Південної Америки це стало справжньою дивиною.

А ось ролик у соцмережі швидко став популярним, зібрав понад 400 тисяч переглядів, ще тисячі лайків й сотні коментарів.

Багато користувачів соцмережі під постом аргентинця запитували його, невже хлопець всі ці дні не мив руки. Турист відповів, що робив це, але в іншій раковині. Очевидно, в тій, яка встановлена ​​на кухні.

: iviche.com

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