У довгій сукні і пальті: королева Летиція продемонструвала вишуканий образ (фото)

Іспанська королева Летиція вдруге за 2021 рік підкорила вишуканим образом. Її Величність прибула на ділову зустріч та продемонструвала аутфіт у довгій сукні та чорному пальті.

Іспанська королева Летиція вслід за іншими монархами повернулась до роботи. Вона прибула на ділову зустріч у Мадриді. Її Величність одразу ж підкорила публіку новим образом, повідомляє 24 канал.

У четвер, 21 січня, королева Летиція відвідала зустріч з керівним комітетом Fundaciоn Telefоnica, що відбувалась в Мадриді. Захід проходив відповідно до карантинних норм, тому всі його учасники, а також королева, були в захисних масках.

Образ королеви Летиції

Іспанська королева щоразу вражає публіку аутфітами для нових виходів. Цей раз не був винятком. Вона одягнула темно-синю сукню-футляр довжини міді, яка вдало підкреслила струнку фігуру королеви.

Зверху Її Величність вдягнула коротке чорне пальто на ґудзиках. Елегантне вбрання королева Летиція поєднала із замшевими чоботами на високих підборах.

Темне волосся вона розпустила та заклала за вуха для зручності. Look іспанської королеви завершив гарний макіяж. Її Величність підкреслила очі коричневими та золотистими тінями й тушшю.

: showbiz.24tv.ua

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