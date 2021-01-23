Останній шанс: власники “євроблях” зможуть спрощено розмитнити автомобілі

Нещодавно Фінансовий комітет ВРУ погодив два закони, які передбачають тимчасове спрощення розмитнення “євроблях”. Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці комітету.

Відомо, що розмитнити автомобіль на іноземній реєстрації можна буде за ставкою, яка не перевищує однієї тисячі євро. Це стосується виключно тих транспортних засобів, які були ввезені в Україну до початку 2021 року.

Народний обранець Олександр Ковальчук звернувся до українців та порадив розмитнювати автомобілі, адже відстрочка буде останньою. Хто не захоче розмитнити “євробляху”, то платитиме великий штраф.

Також у комітеті розробляють закон, який дозволить упродовж наступних п’яти років поступово знижувати ціну розмитнення автівок.

Відомо, що представників організації “АвтоЄвроСила” не влаштовує те, що законопроєкт стосуватиметься автомобілів, ввезених до 31.12.2020. Вони планують влаштувати нову акцію протесту під стінами Верховної Ради.

: vgolos.com.ua

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