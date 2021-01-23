Чоловік Ірини Білик бачить сина рідко, спілкується з ними скайпом та готує сам

Ірина Білик – відома українська співачка за плечима має безліч шлюбів та стосунків. Здавалося, останнє заміжжя – одне з найуспішніших, проте, чоловік

Особисте життя Ірини Білик – одна з найбільш обговорюваних тем. Українська Мадонна переплюнула всіх зірок за кількістю шлюбів та молодих обранців. Мабуть, більше чоловіків у шлюбі мала тільки Алла Борисівна Пугачова.

Нині відома українська білявка щаслива разом з відомим фотографом Асланом Ахмадовим. Попри відстань та різницю у віці у 3 роки, пара почувається дуже щасливою.

Аслан Ахмадов – це відомий фотограф. Його роботи продавалися на аукціоні та коштували понад 3 тисячі фунтів. Крім цього, чоловік займається зйомкою документального кіно та вже спробував себе у ролі продюсера.

Він працював з такими знаменитостями, як Людмила Гурченко та Ада Роговцева. Знімав кліп для Філіпа Кіркорова.

У 2015 році у пари Білик та Ахмадова народився син. Хлопчика виносила сурогатна матір. Зараз дитина проживає з Іриною.

Є одне захоплення у фотографа, про яке він говорить кожен раз у своєму блозі в Інстаграмі. Чоловік дуже полюбляє знаходити та фотографувати раритетні двері.

Аслан проживає у Москві, а його дружина вирішила лишитися у Києві. Тут її старший син живе з потенційною невісткою. До речі, з дівчиною в Ірини дуже гарні стосунки.

Співачка не раз розповідала, що вимушена спілкуватися по скайпу з коханим. Проте, до Росії декілька візитів жінка робила. За це її намагалися цькувати активісти, проте, підстав реальних не було, адже Ірина відвідувала сусідню державу виключно з особистих цілей.

Живе у Москві чоловік сам. Навіть побутом вимушений займатися власноруч. Він неодноразово показував у своєму блозі в Інстаграмі те, як готує сніданок.

: sensatsiya.com

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