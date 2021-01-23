Ford відкликає 3 млн автомобілів в США: відома причина

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпорядилася, щоб компанія Ford відкликала насадки для надувних подушок безпеки на стороні водія. Тепер Ford Motor Co оголосила відклик 3 млн автомобілів.

Як розповідає Fox Business, дефект, який в окремих випадках призводить до розриву інфлятора подушок безпеки і потенційно може викликати викид смертельно небезпечних металевих фрагментів, став причиною найбільшого відкликання автомобілів в історії США – більш 67 мільйонів інфляторів.

У всьому світі було відкликано близько 100 мільйонів інфляторів, встановлених 19-ма великими автовиробниками. Цей процес включає 2,7 мільйона автомобілів в США.

NHTSA також зажадало від Mazda Motor Corp відкликати 5 800 пристроїв для накачування подушок безпеки в автомобілях серії B 2007-2009 років випуску. Інфлятори Takata привели як мінімум до 400 травм і 27 смертельних випадків у всьому світі, в тому числі 18 загиблих в США.

У число відкликаних автомобілів Ford входять різні автомобілі Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr / MKZ, Mercury Milan і Lincoln MKX моделі 2006-2012 років. У листопаді NHTSA відхилив петицію, подану General Motors Co, щоб уникнути відкликання 5,9 мільйонів американських автомобілів з подушками безпеки Takata. GM повідомила, що відкликання поширюється на 7 мільйонів автомобілів по всьому світу і буде коштувати 1,2 мільярда доларів.

Ford окремо повідомив, що очікує збиток у розмірі $ 1,5 млрд. У компанії сказали, що збиток, як очікується, скоротить чистий прибуток приблизно на $ 1,2 млрд.

: vgolos.com.ua

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