Як вітамін С може негативно вплинути на здоров’я

Медики попередили про руйнівні наслідки прийому нібито корисного вітаміну

Вітамін С є важливою живильною речовиною для підтримки здоров’я організму. Але надлишок усього навіть самого корисного — це вже погано, а деякі люди перегинають палку у споживанні вітаміну. Тим, хто прагне отримувати більше вітаміну С для підвищення імунітету, слід бути обережними, оскільки передозування їм може мати негативні для людини наслідки. Про це розповіли медики порталу Times Now.

«Незнання того, скільки поживних речовин потрібно організму для здорового функціонування, може призвести до їх надмірного споживання. Добавки слід приймати виключно за рекомендацією медичного працівника, а не призначати їх собі самостійно», – розповіли лікарі.

Скільки потрібно організму?

Згідно з дослідженнями, рекомендована добова доза вітаміну С для дорослих становить від 65 до 90 міліграмів щодня. Для порівняння: один апельсин містить близько 51 мг. У разі передозування вітаміну в людини можуть з’явитися наступні неприємні симптоми:

– діарея,

– блювота,

– нудота,

– печія,

– черевні судоми,

– головний біль,

– безсоння.

Хоча споживання вітаміну С важливо, особливо під час пандемії COVID-19 і взимку, медики наполегливо радять не «вітамінізуватися», займаючись самолікуванням. Потрібно дотримуватися здорового раціону харчування, що дає організму різноманітні поживні речовини, а не щось одне, і не приймати добавок без поради з сімейним лікарем.

: greenpost.ua

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