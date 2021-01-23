Анна Різатдінова розповіла як побороти невпевненість в собі

Колишня гімнастка Анна Різатдінова після завершення спортивної кар’єри отримала більше вільного часу. Тому зірка почала розвивати свої соціальні мережі.

Анна часто ділиться постами з шанувальниками. Цього разу вона розповіла як боротися з невпевненістю у собі. Різатдінова називає її одним з основних ворогів жінки та причиною ревнощів.

Вона стверджує, що тут кожен бореться по-своєму. Особисто для неї найкращим рішенням стала самореалізація. Їй важливо бачити результат своєї роботи. Також її коханий хлопець додає їй впевненості.

Різатдінова не осуджує жодного способу та бажає кожній жінці знайти своє.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

: glianec.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.