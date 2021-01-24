У Німеччині випустили спецпереклад Біблії, адаптований для зумерів

У Німеччині вийшла «Базова Біблія» (Basis Bibel), яку адаптували для зумерів — покоління, народженого на початку XXI століття, в епоху вже цифрових технологій.

Про це пише Deutsche Welle.

Над новою версією Святого Письма працювали 40 перекладачів і фахівці Німецького біблійного товариства. Основний акцент був зроблений на стислість і простоту висловів. Текст був адаптований до сучасної німецької мови і містить безліч пояснень (географічні назви, уточнення).

Текст Біблії скорочений на 15%. В середньому речення складаються з 16 слів.

Нове видання містить 2 тисячі сторінок і доступне в електронному форматі. У паперовій версії Біблія коштує від 25 до 148 євро.

: babel.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.