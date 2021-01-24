Під Одесою врятували рідкісного червонокнижного пелікана (фото)

Червонокнижного кучерявого пелікана знайшли на замерзлому Тилігульському лимані, що в Одеській області. Птах не міг рухатися та мав травмоване крило, розповів керівник Одеського зоопарку Ігор Бєляков. Повідомляє “Суспільне”.

За його словами, пелікана випадково знайшов місцевий мешканець Денис Оганов. Відео з птахом він оприлюднив у соціальних мережах, звідти про тварину дізналися в зоопарку. Після цього керівництво зоопарку зателефонувало керівнику наукового відділу парку “Тилігульський” Ігорю Гержику. Він зловив пелікана та привіз його до реабілітаційного центру закладу в Одесі.

Згодом фахівці з’ясували, що праве крило пелікана травмоване, крім того, у птаха деформувався зап’ястний суглоб. Як саме травмувався пелікан, наразі невідомо. Утім у зоопарку зазначили, що літати він більше не зможе.

“Крило не функціонує. До холодів він, напевно, міг ловити рибу. Але, коли все замерзло, він перестав харчуватися і дуже сильно виснажився. Це його основна проблема. Ми поки що не знаємо, виживе він чи ні. Адже виснаження критичне. Якщо воно мине, ми його витягнемо. Поки що прогнозувати неможливо”, — розповів Бєляков.

: greenpost.ua

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