У Києві судитимуть шахрая, який у пік пандемії наживався на масках: “заробив” 1,7 мільйона

Київська міська прокуратура передала обвинувальний акт відносно киянина, який обманював покупців – брав гроші за медичні маски, але їх не відправляв. Шахрай встиг “заробити” 1,7 мільйонів гривень.

Втім, ці гроші витратити йому не вдасться, адже прокурори вимагають посадити шахрая у тюрму на 8 років. Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

Зловмисник зареєстрував фіктивну фірму та встиг укласти договори з медичними закладами, благодійними організаціями та іншими установами.

Так, у лютому 2020 року у період початку пандемії та гострого дефіциту засобів індивідуального захисту чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок за привабливою ціною.

На виконання умов договору потерпілі сплачували повну вартість замовлення, однак медичні маски так і не отримали.

Своїми діями упродовж двох місяців шахрай завдав збитки 62 потерпілим на загальну суму понад 1,7 мільйона гривень.

Серед постраждалих:

комунальні підприємства,

лікувально-реабілітаційні центри,

профспілкові організації,

благодійні фонди,

центри медико-санітарної допомоги,

фізичні та юридичні особи.

: kyivnews.24tv.ua

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