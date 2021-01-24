Авто з найнадійнішою підвіскою: не бояться поганих доріг і не ламаються

Автомобільні експерти склали список автомобілів, які мають найкращу підвіску, інформує «Апостроф».
Підвіска – це конструкція, що складається з декількох елементів, що з’єднує колеса з кузовом і відповідає за м’якість ходу. Вони бувають ресорними, пружинними, торсіонними і пневматичними.
Експерти назвали автомобілі з найнадійнішими з них.
Mercedes-Benz С і Е класу;
Audi А8, А4, А3;
Mercedes С124 і С200;
Toyota;
Mazda;
Kia;
Hyundai;
Daewoo Nexia.
: autotheme.info
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