Авто з найнадійнішою підвіскою: не бояться поганих доріг і не ламаються

Автомобільні експерти склали список автомобілів, які мають найкращу підвіску, інформує «Апостроф».

Підвіска – це конструкція, що складається з декількох елементів, що з’єднує колеса з кузовом і відповідає за м’якість ходу. Вони бувають ресорними, пружинними, торсіонними і пневматичними.

Експерти назвали автомобілі з найнадійнішими з них.

Mercedes-Benz С і Е класу;

Audi А8, А4, А3;

Mercedes С124 і С200;

Toyota;

Mazda;

Kia;

Hyundai;

Daewoo Nexia.

: autotheme.info

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