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Авто з найнадійнішою підвіскою: не бояться поганих доріг і не ламаються

24.01.2021

Автомобільні експерти склали список автомобілів, які мають найкращу підвіску, інформує «Апостроф».

Підвіска – це конструкція, що складається з декількох елементів, що з’єднує колеса з кузовом і відповідає за м’якість ходу. Вони бувають ресорними, пружинними, торсіонними і пневматичними.

Експерти назвали автомобілі з найнадійнішими з них.

Mercedes-Benz С і Е класу;
Audi А8, А4, А3;
Mercedes С124 і С200;
Toyota;
Mazda;
Kia;
Hyundai;
Daewoo Nexia.

: autotheme.info

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