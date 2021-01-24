Вчені знайшли овоч, який ефективно може контролювати рівень цукру в крові

Компоненти, які входять до складу цього овочу, допомагають в лікуванні хвороби.

Страждаєте на цукровий діабет II типу? Тоді у вашому щоденному раціоні повинна обов’язково бути присутня броколі. Вчені довели, що цей продукт здатний ефективніше, ніж інші овочі, контролювати рівень цукру в крові, інформує Ukr.Media.

Нове дослідження продемонструвало користь броколі для здоров’я людей, які страждають на цукровий діабет. Компоненти, які входять до складу цього овочу, допомагають в лікуванні хвороби. Зокрема, броколі корисно вживати в їжу через присутність в ній сульфорафана, що є антиоксидантом.

На першому етапі дослідження група фахівців відібрала щурів, що мають підтверджений діагноз цукровий діабет. В ході експерименту гризунам давався екстракт сульфорафану. Зрештою, виявилося, що антиоксидант знижував вироблення глюкози в клітинах печінки, завдяки чому знижувався рівень цукру в крові натщесерце і глікозильованого гемоглобіну. Сульфорафан зменшував показники цукру на таку ж величину, що і метформін, лікарський засіб, який призначається при діабеті.

Для проведення другого етапу були запрошені 97 добровольців, хворих на цукровий діабет II типу. Експеримент тривав 3 місяці, протягом якого учасникам давали екстракт сульфорафану. Пізніше результати порівнювалися з результатами добровольців, яким призначалося плацебо. Як і у випадку з щурами, у людей теж було помічено істотне зниження рівня цукру в крові натщесерце на тлі приймання екстракту.

Вчені зазначають важливість свого відкриття, оскільки хворі на цукровий діабет II типу зможуть контролювати рівень цукру без приймання метформіну, який провокує проблеми зі шлунком і протипоказаний при захворюваннях нирок. Крім того, броколі має і безліч інших переваг для здоров’я людини. Вона містить в собі велику кількість поживних речовин і важливих для організму антиоксидантів.

: aspekty.net

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