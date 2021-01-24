10 причин включити чорнослив у щоденний раціон

Чорнослив – це один з найпопулярніших сухофруктів, який використовують для приготування компотів, десертів, та навіть страв з м’яса. Він містить здорові вуглеводи, білки, клітковину, калій, корисні жири, природні цукри, натрій і цілий ряд вітамінів, пише Жіночий світ з посиланням на Health shots.

Чорнослив має велику кількість переваг для здоров’я людини. Досить складно перерахувати їх усі, але ось список із 10 основних корисних властивостей чорносливу:

Він підтримує здоров’я кишечника. Чорнослив містить багато розчинної клітковини, яка підтримує здоров’я кишечника та сприяє нормальному травленню. Вона допомагає очистити кишечник, тому чорнослив вважається природним проносним засобом.

Він запобігає раннім ознакам старіння. Чорнослив – це джерело антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень і прискорюють їх відновлення, що запобігає раннім ознакам старіння.

Він знижує ризик остеопорозу. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Osteoporosis International, вживання чорносливу може суттєво поліпшити стан тих, хто страждає на остеопороз. В основному чорнослив допомагає підвищити щільність кісткової тканини, особливо у жінок в постменопаузі.

Він запобігає розвитку анемії. Дефіцит заліза дуже поширений, особливо серед жінок. Він може спричинити втому, задишку, дратівливість та ослаблення імунітету. Але регулярне вживання чорносливу може допомогти вам відновити здоровий рівень цього надзвичайно важливого мінералу.

Він не викликає різкого підвищення рівня глюкози у крові. Розчинна клітковина уповільнює процес травлення, що знижує потяг до цукру і уповільнює його всмоктування в кров. Тому чорнослив допомагає підтримувати здоровий рівень глюкози в крові.

Він запобігає випаданню волосся. Дефіцит заліза – одна з найпоширеніших причин, сухості шкіри голови, випадання та раннього посивіння волосся. Але вітаміни В і С, що містяться в чорносливі, допомагають ефективно боротися з цими проблемами.

Він допомагає відновити м’язи. Існує мінерал, який називається бор. Він вам потрібен, щоб підтримувати та відновлювати м’язи. Якщо ви постійно отримуєте травми м’язів, то це явна ознака того, що у вас дефіцит бору. А чорнослив допоможе вам цей дефіцит компенсувати.

Він допомагає поліпшити якість сну. Чорнослив є природним джерелом магнію, який відомий як мінерал, що поліпшує сон та прискорює засинання. Отже, якщо ви вживали снодійні препарати, щоб добре виспатися, спробуйте включити чорнослив у свій раціон.

Він поліпшує здоров’я серця. Відомо, що чорнослив допомагає контролювати рівень холестерину та артеріальний тиск, що безпосередньо пов’язано зі здоров’ям серця. Це пов’язано з наявною у чорносливі розчинної клітковини.

Він допомагає схуднути. Чорнослив – це прекрасна закуска, яка допомагає приглушити апетит між основними прийомами їжі та задовольняє потяг до солодкого. Все це можливо завдяки пектину, який міститься у чорносливі.

Однак, не зважаючи на всі переваги чорносливу, з ним варто бути обережними. Якщо з’їсти надто багато чорносливу, ви можете зіткнутись зі здуттям живота, метеоризмом та діареєю. Це також можуть бути симптоми алергічної реакції.

: wworld.com.ua

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