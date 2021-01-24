Столичні рятувальники деблокували двох чоловіків на території будівництва

22 січня, о 23:49 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві від громадян надійшло повідомлення про те, що на території будівництва на вул. Садовій, що у Святошинському районі столиці, сталося руйнування будівельних конструкцій, під завалами у будівельному вагончику знаходилися люди.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників аварійно-рятувального-загону спеціального призначення та 10-Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події, було встановлено, що на території будівництва в 3-поверховій будівлі, розміром орієнтовно 15х 20 м, сталося руйнування будівельних конструкцій. Руйнування сталося внаслідок перенавантаження перекриття між 2 та 1 поверхами великою кількістю палетів з пінобетонними блоками, також на даному перекритті був встановлений і будівельний вагончик, розміром 2х 3 м. Внаслідок руйнування, вагончик та вказані будівельні матеріали впали з рівня 2-поверху на 1-поверх, у вагончику знаходилися 2 чоловіка, 1991 та 1996 років народження. Самостійно чоловіки не могли вибратися із вагончика, адже він був заблокований будівельними матеріалами та блоками. Деблокування людей проводилося методом вирізання отвору у вагончику.

Чоловіків було передано бригаді швидкої медичної допомоги, вони були оглянуті на місці, на щастя вони не постраждали.

Всі події та обставини встановлюватимуться правоохоронцями.

: stopcor.org

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