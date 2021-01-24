Українець намагався контрабандою вивезти вивезти до Дубаю 3,5 кілограми бурштину

У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” був затриманий 29-річний громадянин України, який прямував до Дубаю. У багажу чоловіка правоохоронці виявили 3,5 кілограми бурштину, який він мав намір незаконно вивезти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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Під час спільного огляду багажу пасажира рейсу, що прямував у Дубай, прикордонники, співробітники СБУ та митниці виявили 3,5 кг бурштину. Окрім каміння великих фракцій, чоловік перевозив і намиста, виготовлені з цього мінералу.

Як стало відомо, 29-річний українець мав намір вивезти товар з метою подальшої реалізації на території ОАЕ.

У ДПСУ зазначили, що працівники митниці склали на громадянина України протокол про порушення митних правил. Суму оцінки каміння буде встановлено після фахової експертизи.

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