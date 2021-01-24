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Художник скуповує невідомі картини та вписує туди найнесподіваніших персонажів

24.01.2021

Нью-йоркський художник скуповує на барахолках дешеві, непотрібні і незакінчені полотна і домальовує те, що йому заманеться. А хочеться малювати йому портрети культмасових персонажів: Чужого, Годзіллу, трансформерів, супербрата Маріо, покемонів тощо.

Дейв Поллот – художник з Нью-Йорка, відомий своїми переробленими картинами в екстравагантному стилі. Він знаходить нікому не потрібні твори мистецтва і додає свої власні штрихи – найчастіше пародії на поп-культуру – і тим самим усуває розрив між класичним і поп-артом.

На думку художника, доповнена картина має справляти враження повністю оригінальної роботи, тому він копіює стиль кожного полотна.

: fun.24tv.ua

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