Мішель Андраде показала свою бабусю з Болівії

Популярна українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде відправилася на батьківщину. Знаменитість поділилася зворушливим відео, де показала свою бабусю.
Прихильникам завжди цікаво дізнаватися подробиці з особистого життя своїх кумирів. Так, Мішель Андраде вирішила познайомити понад 500-тисячну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі з бабусею.
Мішель Андраде з бабусею
Виконавиця нарешті приїхала у рідну Болівію. Там вона зустрілася з рідними, провела час з сім’єю і сповна насолодилася цими атмосферними моментами. Яскравою миттю знаменитість поділилася з підписниками.
Мішель показала декілька секунд із зустрічі з бабусею Глорією. На ролику видно, як жінка зворушливо звертається до своєї онуки.
Відстань не означає забуття. Чим далі ти, тим ближче ти в моєму серці,
– з ніжністю сказала жінка.
Мішель зізналася, що також сумуватиме за бабусею, адже дуже любить її.
У коментарях фоловери Андраде зазначають, що такий ролик дуже милий і неабияк розчулив їх.
Як зворушливо!
Які гарні!
Такі милі!
Здоров’я твоїй бабусі!
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: showbiz.24tv.ua
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