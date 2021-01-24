Головні симптоми дефіциту омега-3

Найчастіше організм не отримує достатньої кількості омега-3

Омега-3 – це група поліненасичених жирних кислот, які захищають клітинні мембрани і внутрішні органи від руйнування. Без таких з’єднань неможлива повноцінна робота нервової, імунної та серцево-судинної систем. Крім того, вони стримують запальні процеси, покращують стан суглобів, борються з емоційними розладами і синдромом хронічної втоми.

Про дефіцит омега-3 в організмі часто говорить погіршення стану шкіри – сухість, чутливість або акне. Жири омега-3 покращують цілісність шкірних бар’єрів, запобігаючи втрату вологи і захищаючи її від подразників, які можуть привести до поширених проблем.

За словами вчених, омега-3 жирні кислоти можуть допомогти в лікуванні нейродегенеративних захворювань і розладів головного мозку, таких як хвороба Альцгеймера, деменція і біполярні розлади. Багато досліджень показують кореляцію між низьким рівнем омега-3 і більш високою частотою депресії.

Омега-3 також допомагає зберегти волосся здоровими. Зміни в структурі, цілісності і щільності волосся можуть вказувати на дефіцит важливого речовини в організмі.

Крім того, до поширених симптомів дефіциту омега-3 відносять постійну спрагу, ламкість нігтів, болі в суглобах і м’язах, повільне загоєння ран, саден, подряпин, стомлюваність, слабкість, втрата працездатності та часті застуди, як наслідок зниження імунітету.

: zdorovia.com.ua

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