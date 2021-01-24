Вчені винайшли новий метод діагностики раку простати

Корейськими вченими було розроблено тест, який за 20 хвилин визначає наявність пухлини. Наразі при підозрі на рак передміхурової залози фахівці проводять аналіз крові, точність якого лише 20-30%. Якщо результат позитивний, то слідом призначають біопсію, що підвищує ризики побічних ефектів.

Відповідно чинна діагностика потребує певних змін, оскільки дуже часто чоловіки змушені проходити зайву процедуру біопсії, бо аналіз крові на ПСА (простато специфічний антиген) може дати помилково-позитивний результат на рак.

Нерідко ситуація зворотна – при наявності пухлини тест видає низьку ймовірність раку. Новий тест за 20 хвилин визначить рак з майже 100% точністю. Вчені з Корейського інституту науки й технологій прагнули спростити діагностику і зробити її точною. Вони розробили надчутливі біосенсори, які визначають в зразку сечі кілька біомаркерів раку.

Дотепер аналіз сечі використовувався тільки для оцінки груп ризику на рак простати, проте вченим вдалося розробити надчутливий, який вловлює 4 найбільш інформативні фактори передбачуваної пухлини. Біосенсор працює на основі штучного інтелекту, який навчили вимірювати сліди обраних біомаркерів в сечі. Точність тесту перевірили на 76 зразках сечі від пацієнтів з встановленим діагнозом.

Точність склала більш ніж 99%, а для виконання діагностики потрібно лише невелика кількість біоматеріалу. Впровадження такого тесту знизить кількість непотрібних інструментальних досліджень і підвищить точність діагностики раку пухлини на ранній стадії, впевнені вчені.

Також вони зазначили, що розроблений тест можна буде застосовувати й для діагностики й інших типів раку. Однак поки не повідомляють передбачувані терміни адаптації нового тесту для інших онкологічних захворювань.

: itmed.org

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