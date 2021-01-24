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Що не потрібно їсти перед польотом: поради стюардеси

24.01.2021

Перед дорогою ми завжди продумуємо, що їсти. Особливо уважно треба переглянути склад тарілки перед авіаперельотом.

Стюардеса навела список продуктів, які не рекомендуються до вживання перед польотом, написала дівчина у своєму Instagram-акаунті.

Перше – не вживайте швидку та смажену їжу при польоті. На висоті понад п’ять кілометрів процес травлення погіршується – зменшується поглинання води та поживних речовин, а жири засвоюються гірше.

Друге – не пийте алкогольні напої, адже вони викликають сильне зневоднення.

У польоті ефект посилюється, адже в салоні завжди дуже сухе повітря. В результаті – головний біль, похмілля і похмуре прибуття в пункт призначення,
– пояснила стюардеса.

Проте, якщо спиртне допомагає вам заспокоїтися, то допускається вживання в обмежених кількостях. І обов’язково запийте великою кількістю води або соку.

Якщо плануєте проспати весь політ, то не замовляйте у стюардеси каву або газовані напої.

Не дивуйтеся, але перед рейсом не треба їсти фрукти й овочі. У них великий вміст клітковини, тому можуть спричинити здуття живота.

Не потрібно їсти часник, щоб було комфортно вашому сусіду з боку.

 

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Допис, поширений КАРОЛИНА | 540к | TikTok 👩🏼‍✈️ (@karolinochkaa)

: travel.24tv.ua

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