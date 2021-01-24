Що не потрібно їсти перед польотом: поради стюардеси

Перед дорогою ми завжди продумуємо, що їсти. Особливо уважно треба переглянути склад тарілки перед авіаперельотом.

Стюардеса навела список продуктів, які не рекомендуються до вживання перед польотом, написала дівчина у своєму Instagram-акаунті.

Перше – не вживайте швидку та смажену їжу при польоті. На висоті понад п’ять кілометрів процес травлення погіршується – зменшується поглинання води та поживних речовин, а жири засвоюються гірше.

Друге – не пийте алкогольні напої, адже вони викликають сильне зневоднення.

У польоті ефект посилюється, адже в салоні завжди дуже сухе повітря. В результаті – головний біль, похмілля і похмуре прибуття в пункт призначення,

– пояснила стюардеса.

Проте, якщо спиртне допомагає вам заспокоїтися, то допускається вживання в обмежених кількостях. І обов’язково запийте великою кількістю води або соку.

Якщо плануєте проспати весь політ, то не замовляйте у стюардеси каву або газовані напої.

Не дивуйтеся, але перед рейсом не треба їсти фрукти й овочі. У них великий вміст клітковини, тому можуть спричинити здуття живота.

Не потрібно їсти часник, щоб було комфортно вашому сусіду з боку.

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Допис, поширений КАРОЛИНА | 540к | TikTok 👩🏼‍✈️ (@karolinochkaa)

: travel.24tv.ua

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