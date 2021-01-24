Десять найбільш комфортних автомобілів у світі

Британське видання Carbuyer оприлюднило рейтинг найкомфортніших транспортних засобів преміального і масового сегментів, які можна купити в 2021 році, інформує UaMotors.

За словами авторів дослідження, вони відбирали автомобілі, відсунувши на другий план драйверські характеристики.

Принциповим був момент, наскільки той чи інший автомобіль здатний порадувати вас комфортом, розслабити, створити затишну обстановку, а також полегшити перевезення маленьких дітей. Згідно з принципами ранжирування Carbuyer, в підсумковий список увійшли автомобілі різних класів, а сам рейтинг був складений на основі оброблених анкет, запропонованих британським автолюбителям.

Mercedes-Benz E-Class

Citroen C3

Jaguar XF

Skoda Superb

Volvo S90

Mercedes-Benz S-Class

BMW 5 Series

Range Rover

Infiniti Q30

Rolls-Royce Ghost

: autotheme.info

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