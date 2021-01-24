Десять найбільш комфортних автомобілів у світі

Британське видання Carbuyer оприлюднило рейтинг найкомфортніших транспортних засобів преміального і масового сегментів, які можна купити в 2021 році, інформує UaMotors.
За словами авторів дослідження, вони відбирали автомобілі, відсунувши на другий план драйверські характеристики.
Принциповим був момент, наскільки той чи інший автомобіль здатний порадувати вас комфортом, розслабити, створити затишну обстановку, а також полегшити перевезення маленьких дітей. Згідно з принципами ранжирування Carbuyer, в підсумковий список увійшли автомобілі різних класів, а сам рейтинг був складений на основі оброблених анкет, запропонованих британським автолюбителям.
Mercedes-Benz E-Class
Citroen C3
Jaguar XF
Skoda Superb
Volvo S90
Mercedes-Benz S-Class
BMW 5 Series
Range Rover
Infiniti Q30
Rolls-Royce Ghost
: autotheme.info
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