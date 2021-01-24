В Україні податкова протестувала IT-систему щодо виявлення скруток ПДВ

З листопада 2020 року, коли в податковій системі змінювалася система моніторингу ризикових операцій, відбулося тестування IT-систем на предмет можливості проведення різного роду критичних операцій. Це дало результати щодо виявлення «скруток». Про це в інтерв’ю gordonua.com розповів керівник Державної податкової служби України Олексій Любченко, пише agronews.ua.

Що таке система моніторингу ризикових операцій? Критерії чітко прописані постановою Кабінету міністрів. Якщо підприємство і операція відповідають певним критеріям, машина пропускає реєстрацію податкової накладної.

Є один пункт: «Наявна інформація у податкових органах». Під цим мається на увазі, що є інформація правоохоронних органів про те, що є відкрите кримінальне провадження та є проблема.

Тоді податкові органи починають звертати увагу на операцію більш предметно. В такому випадку зупиняється реєстрація податкової накладної. І у підприємства виникає кілька сценаріїв.

«Для реального сектора економіки необхідно подати підтверджуючі документи в комісію. В основному вони задовольняються і проходять. А другий сценарій – це взагалі не звертатися. Ти спробував провести фіктивну операцію – вона не пройшла. «Ну і добре, не вийшло», – коментує Любченко.

За його словами, з весни минулого року таких незвернень по зупинених операціях було більше половини.

«Взагалі ми зупинили за минулий рік менше половини відсотка всіх операцій. От скажіть: податковий орган має право при 30% тіньової економіки, яка намагається влізти в реальний сектор економіки зі своїми послугами? При тому, що в Україні рентабельність на бізнесі, який називався мінімізацією ПДВ, доходила до 2 тисяч річних. Але це вже наркотики, зброю. Але реальний сектор економіки заплатив в умовах COVID, в умовах падіння реальних оборотів на 33% більше ПДВ в минулому році», – сказав він.

Він додав, що вдалося перекрити вразливість системи разом зі Службою безпеки України.

«І 15 травня ми її виявили. Вона була дуже хитро-проста: є постанова Кабінету міністрів, а його неправильно переклали на мову машини. Машина ж за алгоритмом працює … Маленьку забули деталь уточнити. І завдяки цій маленькій забутої деталі проскакували абсолютно фіктивні операції. Ми цю історію прибрали», – додав Любченко.

: agronews.ua

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