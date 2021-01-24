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Поліцейські затримали 21-річного хлопця, який розповсюджував дитячу порнографію

24.01.2021

У Миколаєві 21-річний місцевий житель розповсюджував через Інтернет фото та відеопродукцію з порнографічним змістом, зокрема з дитячою порнографією.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

“Поліцейські викрили чоловіка у розповсюдженні порнографічного контенту”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в його оселі правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку і мобільний телефон.

“Вилучену техніку направлено на проведення відповідних експертиз, за результатами яких вирішуватиметься питання про остаточну кваліфікацію події та повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину”, – йдеться у повідомленні.

Дії миколаївця кваліфікуються, попередньо, за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

: internetua.com

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