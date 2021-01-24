Катерина Кухар показала фігуру в бікіні

Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим та дітьми відпочиває на Мальдівах. Зірка не так часто ділиться постами, але активно показує відпочинок у сторіс. Там помітно всі її відпочинкові луки та локації, які вони відвідують.

У своєму Інстаграм Катерина поділилась і новою публікацією в акаунті. На фото жінка позує у темному смарагдовому купальнику з мереживом. Також трусики були на зав’язках. Вбрання підкреслило мініатюрність та ідеальну фігуру балерини.

Фотографувалась прима на пляжі, під вуличним душем. Це конструкція, закріплена на пальмі посеред узбережжя.

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Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

: glianec.com

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