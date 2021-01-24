Швеція випустила поштові марки із зображенням Ґрети Тунберг (фото)

У Швеції випустили марки із зображенням 18-річної екологічної активістки Ґрети Тунберг, яка відома своєю боротьбою з кліматичною кризою.

Про це пише пресслужба шведської пошти Postnord.

Ілюстрацію для марки намалював художник Хеннінг Трольбек. Він зобразив Тунберг у жовтому плащі на кручі, що спостерігає за зграєю птахів. Марка увійшла у колекцію “Цінна природа” (Värdefull Natur) — вона присвячена довкіллю й екологічним питанням.

“Мотиви на марках повинні відображати наш час, в якому екологічне питання актуальне вже багато років, не в останню чергу завдяки сильному голосу Ґрети Тунберг”, — сказали у поштовій компанії.

Колекція марок з’явиться у продажу 14 січня. Вартість кожної марки складе 12 шведських крон (близько 1,5 долара).

: rubryka.com

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