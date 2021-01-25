В Україні введуть нові штрафи за неправильне паркування

Законопроект про розширення прав інспекторів з паркування вже подано на розгляд Верховної Ради.

Нововведення до статі 219 Кодексу про адмін.правопорушення передбачає деякі зміни в правилах покарання водіїв, що паркуються на місцях для інвалідів. Зокрема, щоб охопити усіх правопорушників та при цьому не відволікати поліцейських на такі дрібні проступки, автори законопроекту пропонують розширити сферу діяльності інспекторів з паркування.

У повноваження інспектора наразі входить розгляд справ щодо порушення ПДР. Сюди відносяться справи про недотримання умов зупинки й стоянки, а також приписів платного паркування.

Депутати запропонували долучити до переліку повноважень інспекторів з паркування розгляд справ щодо стоянки на місцях для водіїв з інвалідністю, або транспортних засобів що їх перевозять (ч. 5 ст. 122 КУпАП). Дотепер правопорушення цього типу були цілком під відповідальністю Нацполіції.

На думку авторів законопроекту, таке рішення значно покращить оперативність реагування на згадані правопорушення, а поліція в цей час матиме можливість зайнятися розслідуванням більш серйозних злочинів.

: avtosota.com

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