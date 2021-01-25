Даша Квіткова замилувала фанів романтичною світлиною з чоловіком

Відома українська блогерка Даша Квіткова, яка знайшла своє кохання на проєкті “Холостяк”, замилувала шанувальників романтичним фото з чоловіком. Не так давно дівчина повідомила, що вперше стане мамою. Про свою вагітність Даша Квіткова розказала майже на п’ятому місяці. Зараз подружжя насолоджується відпочинком в теплих краях. Разом з дружиною Нікіта Добринін полетів на Мальдіви.

Не так давно на своїй сторінці в Instagram Даша Квіткова запостила нову світлину. Закохана пара позує на березі океану. Нікіта Добринін тримає на руках кохану дружину й ніжно її цілує. Він одягнений в шорти чорного кольору та білу сорочку. Вагітна Квіткова позує в красивій літній сукні з квітковим принтом.

Фани відразу оцінили романтичну світлину дівчини. Вони засипали її компліментами та побажали хорошого відпочинку. Також шанувальники заявили, що Даші Квітковій дуже личить вагітний животик. За словами фанів, переможниця проєкту “Холостяк” буде чудовою мамою.

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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

: wona.com.ua

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