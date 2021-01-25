Як за допомогою смартфона знайти приховану камеру: поради експерта

Пристрій для стеження можна виявити двома простими способами

Виявити камеру спостереження в новому або орендованому житлі, офісі або інших місцях можна за допомогою смартфона. Є два способи це зробити.

Про це розповів GSMinfo голова компанії «Інтелектуальний резерв» Павло М’ясний.

За його словами, в темному приміщенні можна включити вбудований в смартфон ліхтарик і пройтися променями світла по кімнаті. Світло ліхтарика відіб’ється від скляного покриття об’єктива, і його можна буде легко виявити.

Другий спосіб виявити пристрій для стеження полягає в скануванні пристроїв навколо, які підключені до інтернету. Для цього є спеціалізовані програми, розповів М’ясний.

«Зазвичай приховані камери підключені до місцевої мережі, тому такий софт покаже їх наявність», – зазначив експерт.

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: glavcom.ua

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