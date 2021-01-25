Вчені знайшли потенційні ліки проти хвороби Паркінсона

Вчені з Ізраїлю відкрили білок, який може сповільнити та навіть зупинити прогресування невиліковної хвороби Паркінсона. Так проведені доклінічні дослідження демонструють чудові результати.

Вчені з Університету імені Бен-Гуріона виявили, що в тих нейронах, які продукують дофамін, знижена передача сигналів білка BMP5/7. Вони вважають, що саме це явище спричиняє розвиток патології.

Під час хвороби Паркінсона гинуть нейрони, які продукують дофамін. Вважається, що однією з причин їхньої загибелі є білок альфа-синуклеїн. Він неправильно складається, внаслідок чого утворює токсичні для нейронів скупчення.

Під час дослідження вчені помітили, що введення BMP5/7 ефективно запобігає тремору (оновного симптому хвороби) у мишей. Окрім цього, введення білка відвертало загибель нейронів та знижувало рівні накопичення альфа-синуклеїну.

За словами провідного автора дослідження BMP5/7 може уповільнити й навіть зупинити прогресування хвороби Паркінсона у людини.

Відтак, нині усі зусилля команди вчених з Університету імені Бен-Гуріона спрямовані на швидкий запуск клінічних досліджень.

Нині у світі від хвороби Паркінсона страждає близько 10 мільйонів людей. Згідно з прогнозами, поширеність недуги буде лише зростати. Захворювання упродовж багатьох років розвивається безсимптомно, а ефективною профілактикою хвороби є здорове харчування.

: toneto.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.