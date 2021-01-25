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Кішка підтримала свою хазяйку під час підготовки до екзаменів і стала зіркою Мережі

25.01.2021

Деякі кішки, мабуть, думають, що їх господині сумують, коли дивляться в екран комп’ютера.

Ця кішка так і вирішила, і пробувала підбадьорити хазяйку, коли та читала текст на моніторі, готуючись до чергових екзаменів в інституті.

Відео розмістили в Мережі. На записі видно, що дівчина одягла окуляри і уважно читає текст з монітора напередодні сесії у ВУЗі. Кішка ніжно дивиться на господиню і намагається як би її втішити: доторкається її руки, а потім дівчина дякує своїй пухнастій захисниці за підтримку. Цей момент зробив відео надзвичайно зворушливим, що і визнали коментатори відео.

: enovosty.com

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