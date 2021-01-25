У Києві в неділю вранці очікується туман

У Києві вранці, 24 січня, очікується туман, видимість 200-500 м, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

“У найближчі години 23 січня в Києві очікується туман з видимістю 400-600 м. Туман також збережеться вночі і вранці 24 січня, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)” – йдеться в повідомленні, на офіційному сайті КМДА в суботу ввечері.

Також у КМДА рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

: ua.interfax.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.