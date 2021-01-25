На острові Хортиця виявили новий вид птахів (фото)

Зимівля цього виду птахів в районі о. Хортиця достовірно підтверджена вперше.

20 січня на території Національного заповідника “Хортиця” було зареєстровано новий вид птахів – синьга. Цей птах родини качкових в Україні має статус рідкісного залітного виду. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив науковий співробітник сектора охорони природи заповідника Сергій Козодавов.

“З 2002 р. щорічно реєструється на зимівлі в гирлі Дніпро-Бузького лиману та в районі Кінбурнської стрілки і о. Березань. В районі о. Хортиця достовірно підтверджена вперше”, – зазначив Сергій.

За словами автора, середньозимові обліки водоплавних птахів цього року подарували ще декілька унікальних знахідок. Однією з них стало виявлення 11 особин баклана малого. Цей рідкісний птах, занесений до Червоної книги України, раніше лише кілька разів реєструвався на території заповідника в кількості 1-2 особин. Сергій також зазначив, що зустрів на острові 5 особин лебедя-кликуна, а також самку широконіску.

Фото: Сергій Козодавов

: forpost.media

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