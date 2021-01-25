Тарифный тупик: почему не утихают протесты и найдет ли власть выход

Вспыхнет ли всеукраинский бунт из-за высоких тарифов за услуги ЖКХ

Правительство с подачи Офиса президента снизило цены на газ, но тарифные протесты продолжаются. В пятницу, 22 января, люди перекрыли трассу Киев – Черкассы в Черкасской области (Золотоношский район), а в Одессе недовольные собирают подписи. В тот же день и. о. министра энергетики Юрий Витренко дал понять – облгазы могут и не снизить тарифы. Проекты о тарифах продолжают регистрироваться в Верховной Раде, пишут Вести.

Минус 800 или плюс тысяча

В среду, 20 января, премьер-министр Денис Шмыгаль подвел черту под тарифными протестами: цена на газ с 1 февраля ограничена 6,99 гривен, НКРЭКУ установила потолок в 1,79 гривен тарифа на распределение. Тем, кто отапливается электричеством, обещаны прямые доплаты с 1 января (задним числом).

Но проблема решена только для сел и небольших городков. В крупных городах основная «тяжесть» платежек – отопление и горячая вода. Это признали в самом правительстве: вечером 20 января премьер провел совещание с профильными министрами, представителями Офиса президента Украины, Ассоциации городов Украины и мэров городов.

«Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что это совместное решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев», – заявил премьер.

О чем удалось договориться:

тарифы на тепло и ГВП фиксируются до конца текущего отопительного сезона;

ТКЭ могут заключить годовые договоры с НАК «Нафтогаз Украины» на газ по выгодной цене;

обтекаемо очерчена некая «общая работа над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшаяся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой».

Кроме того, Кабмин анонсировал разработку годичного газового продукта для населения: НАК «Нафтогаз Украины» предложит закупаться газом на 12 месяцев вперед по фиксированным ценам.

Наступление на высокие тарифы последовало и с других фронтов. Президент Украины дал поручение замглавы ОПУ Кириллу Тимошенко проинспектировать тарифы, которые устанавливают местные власти. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл несколько дел против газопоставщиков-монополистов, которые безосновательно подняли тарифы.

Только этого мало

Казалось бы, остается успокоиться и ждать сниженных сумм в платежках. Но в тарифных решениях проступили любопытные детали. НКРЭКУ ограничила тариф на распределение только для 19 газопоставщиков. Цена на газ в 6,99 гривен начнет действовать с 1 февраля. Это значит, что за январь 2021 года украинские потребители получат платежки по ценам, значительно выше обещанной 6,99 гривен за кубометр топлива и 1,79 гривен за распределение.

Глава Жилищного союза Александр Скубченко в социальной сети произвел свои подсчеты. У него получился газ по 9,1 гривен за кубометр (с распределением) и это, по его словам, самая высокая стоимость газа для населения в истории страны. В балансировке ситуации с электроотоплением крен сделан как раз в пользу обширных домовладений, которым обещаны доплаты. В то же время, малоимущие потребители лишены возможности сэкономить, ограничивая потребление. Наконец, централизованное отопление в городах. «Договорились – внимание! – оставить тарифы в этом сезоне как есть, не поднимать. Люди ждут снижения, а им обещают не поднимать!» – возмущается Александр Скубченко.

А с отоплением и вовсе «ловкость рук, и никакого мошенничества». Сопоставив некоторые данные, эксперт пришел к выводу, что некоторые ТКЭ продают гигакалорий населению вдвое больше, чем генерируют, а разницу кладут себе в карман.

Могут и поднять

Это не все тайны тарифов. В четверг, 21 января, в ходе дискуссии о тарифах на одной из медиа-площадок и. о. Минэнерго Юрий Витренко открыто заявил о вероятности сговора на рынке газа. По его словам, правительство никого не обязывает поставлять газ по 6,99 гривен за кубометр.

«Подход такой: если хотите поставлять по такой цене – поставляйте, не хотите – не поставляйте. НАК согласился поставлять газ по такой цене, у других поставщиков есть куча механизмом не снижать цену. Возможно, они захотят и смогут продавать газ населению по сниженным ценам. Или, и я слышал такое предложение, они пойдут к НАК «Нафтогаз Украины», и тот будет продавать им газ ниже 6,99 гривен, чтобы они могли поставлять его по указанному тарифу».

На этом фоне протесты продолжаются, хотя их интенсивность снижена.

Поможет ли парламент

С 25 января возобновляет работу в пленарном режиме Верховная Рада. Во вторник депутаты ожидают доклада премьера о тарифах. Но и сами головы ломают – количество проектов по этому вопросу только за последнюю неделю насчитывает более пяти документов. Что предлагают?

15 января в парламенте появился проект постановления «Об обращении к Кабинету Министров Украины о применении неотложных мер с целью снижения фиксированной цены за электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа». В группе авторов «слуга народа» Александр Скичко, которого правительство 20 января согласовало на должность председателя Черкасской ОГА, где 22 января люди перекрывают трассу из-за тарифов. В соавторах также представитель группы «Доверие» (Геннадий Вацак). Документом предлагается Кабмину рассмотреть возможность снижения тарифов на распределение газа и на электроэнергию (вернуть льготный тариф).

16 января был зарегистрирован проект постановления народного депутата (фракция «Слуга народа») Алексея Ковалева «О неотложном обращении к Кабинету министров Украины о применении неотложных мер для установления взвешенных тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей». Парламентарий основательно проанализировал тарифы (с таблицами) и пришел к выводу, что надо пересмотреть тарифы в сторону снижения (ведь в стране экономический кризис), особенно для людей, проживающих в 10-километровой зоне добычи газа. А также вернуть льготный тариф на электроэнергию.

18 января «тарифный» пакет парламента пополнился проектом постановления «Об обращении к Кабинету министров Украины об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители». Авторский коллектив – депутатская группа «За майбутне» (Тарас Батенко и другие). Проектом поручается Кабмину ввести упомянутый в названии мораторий и выделить больше средств на субсидии.

19 января свой законопроект внесли депутаты фракции ОПЗЖ (Наталья Королевская и другие). Депутаты предложили зафиксировать цену на электроэнергию и ПСО для участников рынка электроэнергии до 31 декабря 2023 года.

21 января проект постановления внесла фракция «ЕС»: «О неотложных мерах по стабилизации госполитики в сфере жилищно-коммунальных услуг и энергетики». Текст проекта на сайте парламента пока что отсутствует.

И в пятницу, 22 января, появились еще два проекта: о господдержке «Энергоатома» (в авторах представители «СН», Батькивщина», «Слуга народа», группы «За будущее») и «О неотложных мерах в сфере энергоэффективности, направленных на снижение расходов домохозяйств на энергоносители» (авторы – депутаты фракции «Голос»).

Тексты этих документов также отсутствуют на сайте парламента. можно предположить, что тарифный вопрос станет одним из ключевых на пленарке 25-29 января. Судя по наличию проектов, решения Кабмина от 20 января парламентариев не впечатлили, как и потребителей услуг ЖКХ. Однако ни один из этих проектов пока не предлагает системного решения всего комплекса тарифной проблематики.

Будет восстание

«Только после акций протеста правительство взялось на пересмотр тарифов на газ, – рассказал в комментарии Vesti.ua правозащитник Александр Закриничный. – Однако помимо газа для украинцев подорожали электроэнергия, тепло и другие коммунальные услуги, которые население просто не в состоянии оплатить».

По мнению эксперта, люди продолжают протестовать, прежде всего, потому, что «не понимают природу решения власти о таком стремительном росте тарифов на газ». Второй причиной, считает Александр Закриничный, является сложность получения субсидии на оплату услуг ЖКХ. Этот механизм надо упростить и ввести, помимо них, доплаты и прямые выплаты и «прямые дотации тем категориям граждан, которые не в состоянии заплатить». И, конечно, повышать доходы граждан.

Эксперт прогнозирует: «Пока президент не даст команду своим депутатам проголосовать за законопроект, который должен поставить точку в монополизации «Нафтогаза» на рынке Украины, будет «тарифный майдан», который перерастет в общее восстание».

Протесты сменят тематику

Тарифные митинги являются специально организованными и служат для достижения политических целей, считает представитель консалтинговой компании «Энерджейн» Владислав Алексийченко. В комментарии Vesti.ua он предположил, что спад или остановка «тарифных» протестных движений состоятся, когда инициаторы достигнут цели или поймут ее недостижимость путем поддержки протестов». «Вполне возможно перерастание тарифных активностей в другие», – добавил он.

Эксперт обращает внимание на отсутствие внутренней мотивации участников протестов самостоятельно снизить цены на энергоносители: «Какой смысл в требованиях снизить тарифы и перекрытии трасс, если легко можно сменить поставщика энергии и провести энергомодернизацию дома?» По его мнению, из фокуса внимания (в том числе ключевых лиц государства) выпал такой аспект, как повышение энергоэффективности строений и снижение энергопотребления. Вместо них правительство делает акцент на скидках и субсидиях.

«Нынешняя ситуация могла бы стать толчком к направлению дополнительных средств на энергомодернизацию с государственной поддержкой, на привлечение энергосервисных компаний в модернизацию многоквартирных домов, увеличение количества домов, которые берут управление и модернизацию в свои руки путем создания ОСББ. Но, похоже, Украина в который раз теряет свой шанс на качественные изменения», – отметил он.

Будут волны

Сейчас тарифные акции протеста вряд ли выльются во что-то более масштабное, считает политический эксперт Алексей Буряченко. В комментарии Vesti.ua эксперт обратил внимание – тема естественным образом затихнет к середине апреля, когда суммы в платежках за отопление будут значительно меньше. «Людям будет не до протестов, скорее, они будут заняты поиском денег. Если же правительство палку перегнет, тогда возможен не спад, а активизация протестов», – отметил. Однако зимой никакого существенного снижения в платежках мы не увидим – то, что принято, как и высокие тарифы, работает на олигархов.

Причем повышать тарифы после зимних «скидок» все равно придется, подчеркнул Алексей Буряченко. «Эта цена газа и снятие льгот закладывались в бюджет-2021, просто никто не обратил на это внимания. А МВФ одобрил бюджет потому, что увидел доходную часть. И если сейчас правительство начнет ломать эту доходную часть, соответственно, это приведет к дополнительным вопросам МВФ по условиям получения следующего транша», – сказал он.

Кабмин, по его словам, вынужден действовать в узком коридоре, заданном внешними кредиторами. С другой стороны, и для людей такие платежки неподъемны. Ситуация такова, что простых и, главное, быстрых решений быть не может.

Берешь субсидии, значит, бедный

Тем временем страсти разогревают и в самом Кабмине. И. о. Минэнерго Юрий Витренко в ходе дискуссии 21 января, которую мы упоминали ранее, заявил, что ситуация, когда значительная часть людей получает субсидии, ненормальная.

«Потому психологически – это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что, смотрите – вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 2014 году», – сказал и.о. министра энергетики.

Таким образом, наметились три сценария выхода из тарифного тупика.

Первый. Все останется как есть. Будут локальные митинги, будут обращения местных советов, которые не приводят (как показал опыт Житомира) ни к каким результатам. Так власть дотянет до весны.

Второй. Юрий Витренко уже переходит на позицию жесткого критика правительства, членом которого является. Он может или уйти из Кабмина, или попытаться прорваться в полноценные министры энергетики с перспективой премьерства.

Третий. Отставка правительства на фоне радикальных протестов в середине февраля, когда люди получат платежки без скидок (по январским ценам).

В данном раскладе одну из ключевых ролей мог бы сыграть парламент, разработав и приняв правки в профильное законодательство. Очевидно, что введение рынков на энергоносители наслоилось на проблемы в реформе ЖКХ. Если системных решений не последует (а их может дать только Верховная Рада), сработает первый сценарий с протестными волнами, о которых говорил Алексей Буряченко.

Возможно, «другой путь» от Владислава Алексийченко – энергомодернизация домов – был бы реальным, если бы не одна деталь. Софинансирование энергомодернизации домов в Украине работает не первый год. Да, в ряде случаев платежки снижаются на 30%, но окупаемость затрат не быстрая. С учетом того, что круглые суммы должны выкладывать и жильцы, на бюджеты которых «давят» и выросшие тарифы ЖКХ, «другой путь» выглядит малореальным.

Единственным результатом станет кризис неплатежей, который не может быть решен «законом Третьяковой»: если у человека нет денег, ему все равно, какая сумма долга – сто тысяч гривен или миллион со штрафами.

«Итальянский протест» – неплатежи – судя по комментариям в соцсетях, становится главным инструментом выражения своего отношения к тарифам и скидкам. Этот вал будет нарастать. И вот тогда правительству и особенно парламенту придется разрабатывать очень системные решения.

А пока что на 25 января люди собираются подарить президенту платежки, а 26-го митинговать под админзданиями некоторых местных советов.

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Тарифный тупик: почему не утихают протесты и найдет ли власть выход обновлено: 25 января, 2021 автором: Redactor