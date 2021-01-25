﻿Вчені запропонували простий спосіб як позбутися стресу

Видання EurekAlert! опублікувало результати дослідження вчених з Цукубского університету, які виявили простий спосіб поліпшити психічне здоров’я і поборотися зі стресом, передає newsyou.info з посиланням на charter97.org.

У дослідженні взяли участь близько 6 тисяч працюючих жителів Японії у віці від 20 до 60 років. Вчені, на чолі з професором Шінічіро Сасахара, вивчили так звані «почуття узгодженості» (SOC), демографічні особливості, а також регулярність прогулянок в лісі або парку біля учасників. Відзначимо, що “почуття узгодженості” складаються з трьох принципів, а саме свідомості або пошуку сенсу існування, осяжності або виявлення і усвідомлення стресу, а також керованості, що має на увазі готовність протистояти стресу. Відзначається, що люди з сильним SOC є більш стійкими до стресу.

В результаті з’ясувалося, що люди з сильним SOC регулярно гуляли на свіжому повітрі. При чому сильніший SOC був зафіксований у людей, які гуляли в лісах і парках частіше одного разу на тиждень.

Дослідження припускає, що прогулянка в лісі або парку хоча б раз на тиждень може допомогти людям мати більш сильне SOC. Прогулянка в лісі або парку – це просте заняття, яке не потребує спеціального обладнання або підготовки. Це дуже хороша звичка, яка допоможе поліпшити психічне здоров’я і навчитися управляти стресом.

: dialogueparty.site

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