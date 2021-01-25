У Німеччині з дна озера дістали перший український автомобіль

У Берліні на дні озера Хаберманн водолази виявили перший український автомобіль — ЗАЗ-965.

Про це йдеться на ютуб-каналі Останній бастіон, інформують Економічні новини.

За інформацією, діставала автомобіль берлінська пожежна команда. Це виявилося непростим завданням. Температура води становила всього +3 градуси, а через мул і бруд видимість на дні озера не перевищувала 20 см.

Востаннє ЗАЗ-965 зійшов з конвеєра ще в 1969 році. За яких обставин машина потрапила в озеро — невідомо.

Рятувальники витягли машину з глибини 25 метрів. “ЗАЗ” буквально поріс мідіями. Машину витягли канатом з води за допомогою фронтального навантажувача.

: enovosty.com

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