Вчені з’ясували механізм зародження екземи та псоріазу

Відкриття допоможе розробити препарат, який буде діяти на причину складного шкірного подразнення, а не лише на його симптоми, – впевнені вчені. Вони також вважають, що зможуть запропонувати варіанти й для інших запальних захворювань, які вражають суглоби та тканини внутрішніх органів.

Нові висновки про природу екземи та псоріазу отримані групою британських вчених, яка розробила детальну карту шкіри в рамках ініціативи з картування всіх клітин організму – Атласу клітин людини. Карта містить інформацію про всі клітини шкірного покриву, завдяки чому вчені отримали можливість детально вивчати активність генів, а також поведінку і комунікацію окремих клітин між собою.

Вчені прагнули з’ясувати джерело зародження екземи та псоріазу, для яких зараз не має ефективної терапії. Існують тільки допоміжні засоби для зниження неприємних симптомів.

Спочатку вони виявили специфічні молекулярні сигнали, які посилали здорові клітини на етапі розвитку для формування захисного шару. Подальші спостереження дуже здивували дослідників, оскільки з’ясувалося, що багато сигналів від клітин шкіри при екземі й псоріазі були аналогічні сигналам здорових клітин, які розвиваються.

«Це нове розуміння клітинних сигналів – величезний стрибок в розумінні природи запальних захворювань шкіри, який вказує на нові шляхи для розробки терапії», – підкреслили автори. Вони вважають, що інші запальні стану, наприклад, ревматоїдний артрит або запальні захворювання кишківника можуть бути викликані аналогічним чином.

Але поки автори зосереджені на пошуку варіантів терапії для захворювань шкіри, а також на адаптацію отриманих результатів для регенеративної медицини з метою відновлення шкіри після опіків.

: sundries.com.ua

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