Масштабна ДТП у Києві: водій Infiniti протаранив шість автомобілів

У Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю семи автомобілів. Неадекватний водій Infiniti протаранив шість автомобілів

Про це повідомляє dtp.kiev.ua та патрульна поліція Києва.

Аварія за участю семи автомобілів сталася в Києві на площі Перемоги у неділю, 24 січня. Так, водій автомобіля Infiniti протаранив три пари автомобілів в черзі перед світлофором, у трьох – відлетіли колеса.

Зазначається, що група підтримки водія Infiniti й нетверезий місцевий безхатько намагалися перешкоджати зніманню. Вони влаштували бійку з кореспондентом, а поліція та інші водії не вмішались у конфлікт.

: parlament.ua

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