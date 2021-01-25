Кіт утік з дому і пройшов 40 км до місця свого народження

Дворічного кота-втікача знайшли за майже 40 км від дому – у селищі, де він народився.

Рудий кіт на прізвисько Купідон зник з дому в Борнмуті одразу після Різдва, а знайшли його у селищі Одсток поблизу Солсбері.

“Він жив у сусідньому будинку два роки тому – я навіть не уявляла, що це те саме кошеня”, – розповіла Емі Осборн, яка знайшла кота.

Власниця Купідона Індіа Редмен сказала, що їй “відняло мову”.

“Він має бути розумнішим, ніж здається – неймовірно, як він знайшов шлях назад”, – додала пані Редмен.

Пані Осборн змогла повернути Купідона до його родини після того, як опублікувала подробиці про знайденого кота в соцмережах.

“Індіа не могла повірити, що це він”, – додала вона.

“З усіх місць, куди він міг утекти, так дивно, що він опинився у місці свого народження – це має бути інстинкт повернення додому”.

Благодійна організація Cats Protection заявила, що така надзвичайна подорож – незвична для котів.

“Доволі часто коти повертаються додому за 3-4 кілометри, але подорож Купідона – надзвичайна”, – зазначила спеціалістка з поведінки домашніх тварин Нікі Треворроу.

“На відміну від інших тварин, які можуть використовувати відомі орієнтири або магнітні поля для навігації на величезні відстані, щоб повернутися до свого місця народження, у котів немає вродженого інстинкту повернення додому”, – додала вона.