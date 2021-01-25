На Оболоні хлопчик відплив від берега на кризі

В Оболонському районі столиці рятувальники допомогли дитині, яка опинилася на кризі, потрапити на берег.

Як розповіли у ДСНС, їм надійшло повідомлення про те, що на вул. Прирічній, 30А потрібна допомога рятувальників.

По прибуттю, було встановлено, що на кризі річки Дніпро на відстані 20 м від берега знаходиться дитина. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, мотузки та нош хлопчика 2008 року народження було доставлено до берега та передано бригаді швидкої допомоги.

За попередніми даними, перехожі, прогулюючись, почули, як хтось кличе на допомогу. Підійшовши ближче до річки, побачили хлопчика, який стояв на кризі. Чоловіки попросили дитину лягти та зателефонували за номером 101. Обставини виникнення даної події встановлюють правоохоронні органи.