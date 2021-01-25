﻿Кошеня намагалося зловити сніжинки крізь вікно: кумедне відео

Домашні коти після того, як виспляться і поїдять, люблять пустувати. Це кошеня напевно вже виконало денну норму зі сну та обіду, тому вирішило ловити сніг. Але складність в тому, що сніг йде на вулиці, котик бачить його через віконне скло … і намагається зловити, перебуваючи в кімнаті. Кумедне відео показали в мережі, пише golos.ua.

«Я не можу зловити сніг», – підписали свій запис автори.

На записі видно, що кошеня стоїть на задніх лапках на підвіконні в кімнаті і намагається дотягнутися до снігу, який йде на вулиці. Ймовірно, воно дійсно вірить, що може ігнорувати закони фізики і дістати сніг лапкою крізь вікно.

У будь-якому випадку кошеня стало героєм відео, у якого з’явилося багато шанувальників, що переглянули відео. Вони написали, що це так зворушливо і смішно, а кошеня їх розвеселило.