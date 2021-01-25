Унікальні близнюки: як виглядають сестри, які народилися з різним кольором шкіри (фото)

Природа дійсно непередбачувана. Іноді вона приносить дуже незвичайні сюрпризи. Наприклад, як ці близнюки з різним кольором шкіри.

Випадки народження близнюків з різним кольором шкіри дуже рідкісні і можуть зустрічатися лише в кожної мільйонної вагітності. Це відбувається при заплідненні двох яйцеклітин, в результаті чого народжуються різнояйцеві близнюки, що мають різниий генотип. Звідси і відмінності в зовнішності, характері, поведінці.

Клементина Шиплі підтверджує це. Вона є мамою незвичайних близнят – Ізабелли і Габріелли.

Вона каже, що малятка відрізняються не тільки зовнішністю, але і характером і темпераментом. Так, Ізабелла дуже спокійна дівчинка. А Габріелла -активна і рухома: «Вона почала повзати в 5 місяців і з тих пір не припиняє рухатися. Вона – усміхнена енергетична куля».

Мама сестричок часто ділиться фотографіями дітей в соціальній мережі. Також вона розповідає про життя маляток.

У березні 2021 року дівчаткам буде вже по 4 роки. Вони насолоджуються дитинством і дуже дружні.



