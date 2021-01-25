Вибухнув бензовоз: у Херсоні сталась пожежа на СТО

У Херсоні на Бериславському шосе увечері 24 січня сталась пожежа на станції технічного обслуговування «МАЗ Сервіс». Займання сталося за 50 метрів від газової заправки, повідомляють у пресслужбі ДСНС Херсонської області.

Повідомлення про займання надзвичайники отримали о 19:05. Прибувши на місце, вони з’ясували, що горить автомобільний бокс з бензовозами на загальній площі 600 квадратних метрів. На той момент один з бензовозів уже вибухнув, ще два згоріли.

Автор: facebook.com/MNSKHERSON

О 19:37 пожежу вдалося локалізувати, повністю ліквідували займання о 20:40. На газову заправку вогонь перекинутися не встиг.

Жертв та травмованих внаслідок інциденту немає, один з чотирьох бензовозів вдалося врятувати.

Загалом для боротьби з вогняною стихією залучили 43 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Причини пожежі наразі встановлюються.

Автор: facebook.com/MNSKHERSON