Nokia приготувала кілька моделей нових смартфонів

Як повідомляє Nokiapoweruser, компанія HMD Global готується до випуску безлічі нових телефонів, починаючи з Nokia 1.4 і закінчуючи Nokia 7.3 і 7.4. Першим на ринку з’явиться Nokia 1.4, випуск якого запланований на лютий. Більшість характеристик телефону вже відомі, смартфон Nokia 1.4 першим в серії отримає дактилоскопічний датчик.

стверджує, що Nokia 7.3/7.4 5G з’явиться в кінці лютого або на початку березня. Наступними в списку йдуть Nokia 6.3 і 6.4 5G, які, як передбачається, будуть представлені в кінці першого або на початку другого кварталу цього року. Вважається, що смартфони проходять під внутрішнім назвою Quicksilver.

На даний момент компанія HMD Global пропонує користувачам тільки один смартфон з підтримкою мереж п’ятого покоління, який вийшов під назвою Nokia 8.3 5G, а в США продається як Nokia 8 V 5G UW. В цьому році, як стверджують джерела, компанія випустить чотири смартфона з підтримкою 5G, при цьому два з них будуть випущені в першій половині року, а ще два компанія представити вже в другій половині 2021.

Nokia 5.5 і Nokia 8.4 також знаходяться в стадії розробки, але вийти вони повинні десь у другій половині 2021 року.