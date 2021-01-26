Розповіли, які китайські автомобілі воліють купувати самі китайці

Згідно зі стастистикою, майже дві третини проданих в країні машин носили логотипи іноземних марок. Цікаво, що іномарки тут обходять вітчизняні авто вже три роки поспіль. Навіть в непростий 2020 імпортні автобренди «просіли» не так відчутно, як китайські марки – 6,1 проти 8,4%.

Причому частка китайських автовиробників в минулому році показала найгірший з 2014-го результат – 38,2%. За походженням місцеві марки лідирують, а другу і третю сходинки займають європейські і японські бренди.

У «десятку» бестселерів китайського авторинку входить тільки три місцевих бренду. У ТОП-20 їх представництво ширше – їм належить половина місць. В цілому ж китайці можуть вибирати з 101 автовиробника.

Якщо говорити про успіхи піднебесних марок на батьківщині, то відчутніше всього в «двадцятці» кращих продажу наростив Changan. Не скаржиться на продажу Hongqi – майже двократне зростання. А ось місце в рейтингу лише 26-е.

Серед новачків кращі цифри демонструє Tesla – понад 150 тисяч угод (32 місце). З продажу американський виробник електрокарів обійшов місцеві «зелені» стартапи LI Auto (48-е), Leap Motor (66-е), Geely Maple (80-е) і Aiways (81-е).

Окремі китайські компанії, що займається випуском батарейних машин, закінчили 2020 рік з новими для себе рекордами. Наприклад, марка Ora, відома своїми стильними компактними електрокарами, піднялася на 40-е місце. Компанія Nio, яка хоче стати китайської Tesla, стала 43-ю. Перспективний Xpeng розташувався на 51-ій сходинці, а Weltmeister, чия назва перекладається як «чемпіон світу» на 54-ий.

Молодий концерн Hozon Auto зі своїми електрокарами Neta став 61-м. У модельному рейтингу до трійки лідерів входять Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida і Haval H6. Непогане місце за підсумками року дісталися Changan CS75. Йому вдалося обійти Geely Boyue (він же Atlas), Volkswagen Tiguan і Honda CR-V.

Цікаво, що в Китаї седани (особливо великі) вони популярнішікросоверів і позашляховиків. Так в ТОП-10 бестселерів китайського ринку відразу шість місць належать седанам, чиє виробництво було локалізовано в КНР.

У 2020 SUV наростив свою частку до 47 відсотків, впритул наблизившись до седанам – 47,4%. А ось до мінівенам китайці почали лояльніше ставитися прохолодніше – їх частка знизилася майже на 23 відсотки. Ще одна цікава закономірність – у великих містах лідирують іномарки, а ось жителі провінції віддають перевагу вітчизняним автомобілям.