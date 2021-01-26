Знайомий багатьом стан назвали ознакою дефіциту вітаміну B12

Нестача вітаміну B12, якщо його не лікувати, може викликати серйозні ускладнення. В першу чергу з’являються проблеми із зором, безпліддя і підвищений ризик серцево-судинних захворювань. Однак при вчасно поставленому діагнозі, впоратися із захворюванням досить просто.

Щоб його не запустити, необхідно звернути увагу на характерні ознаки дефіциту вітаміну. Згідно з дослідженням, опублікованим в Neurology International, одним з них будуть мимовільні посмикування м’язів.

У більшості випадків цей стан є звичайним нервовим тиком, який проходить сам по собі. Найчастіше це пов’язано зі стресом, тривогою, втомою, емоційним виснаженням, вживанням кофеїну або деяких ліків, повідомляє Express.

Однак, якщо такий тик триває більше двох тижнів, мова, швидше за все, йде про дефіцит В12. Серед інших симптомів, які вкажуть на захворювання, – блідо-жовтий відтінок шкіри, хворобливий і червоний язик (глосит), виразки в роті, поколювання в кінцівках, порушення зору, дратівливість і погіршення пам’яті.

“[Дефіцит вітаміну В12] часто можна діагностувати на основі ваших симптомів та результатів аналізу крові. Дуже важливо якомога швидше вилікувати анемію, викликану нестачею цього вітаміну”, – попередили лікарі.

“Хоча багато симптомів покращуються при лікуванні, деякі проблеми, викликані хворобою, можуть бути незворотними. Чим довше стан залишається без лікування, тим вище шанс таких наслідків”, – уклали фахівці.