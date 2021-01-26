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МВД предупредило о расследовании каждой провокации на несанкционированных акциях

26.01.2021

МВД России предупреждает граждан, которые планируют участвовать в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, будет расследован и получит правовую оценку. 

По словам Волк, также «будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку» каждый факт неподчинения законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января.

Призывы к участию распространяются в российских и зарубежных социальных сетях, заявили в СК. В ведомстве напомнили о действующих в Москве и других регионах ограничениях для борьбы с коронавирусом. «В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания», — говорится в сообщении.

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